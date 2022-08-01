Ксения Собчак заявила, что Соловьев жаждет «выковырять» ее из России

Ксения Собчак заявила о том, что Владимир Соловьев пытается устранить конкурентов и «выковырять» ее из страны. Как написала журналистка в Телеграм, ничего из этого не получится.

Светская львица призналась, что еще в начале 2000-х годов телеведущий был агрессивно настроен по отношению к ней. Соловьев делал все возможное и невозможное, чтобы молодую Собчак не брали на работу на радио. Ко всему прочему Ксюша показала несколько раритетных работ Соловьева и планирует их показать общественности.

«Посмотрела тут, как Соловьев жаждет меня «выковырять» из страны, нашла некий раритет. Думаю, может быть загнать в плейлист Бандерлоги. Очень забавно, что в те времена Владимир Рудольфович ругал нашу власть, а когда я пришла на прослушивание на радиостанцию, он бегал к руководству и просил не принимать меня на работу. Вам в детстве не говорили, что «выковырять» - это нехорошо?», - сиронизировала она.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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