Лайма Вайкуле рассказала правду об отношении к русским в Прибалтике

Лайма Вайкуле рассказала правду о том, как в Прибалтике местные жители относятся к русским. Известная исполнительница опровергла миф о том, что россиян часто дискриминируют из-за их происхождения.

Несколько лет назад эстрадна певица дала интервью Ирине Шихман. По утверждению Вайкуле, несмотря на слухи о ненависти к русским в Прибалтике, на самом деле ситуация противоположная.

«К россиянам здесь относятся весьма хорошо, как и к латышам. Уверена в этом. Понятия не имею, откуда взяли то, что к русским относятся очень плохо», – говорила Лайме.

Заметим, что в последнее время все чаще появляются слухи касательно рецедива рака у артистки. Знаменитость не подтверждает данный факт. Некоторые поклонники уверены, что пропажа Лаймы из соцсетей является пиар-акцией для привлечения внимания к ее выступлениям.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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