На вдову Юрия Шатунова Светлану могло быть совершено покушение в Германии

На вдову Юрия Шатунова готовилось покушение. Нападение на Светлану могло быть совершено в Германии. Об этом рассказали фанаты покойного артиста.

В понедельник, 1 августа, преданные поклонники Шатунова решили почтить память своего любимца на Троекуровском кладбище. Сегодня здесь состоялась поминальная панихида. Почитатели таланта скончавшегося артиста принесли на его могилу белые розы и выпустили белых голубей в небо.

Но «сенсацией» вечера стало откровение одной из поклонниц. Журналистам КП девушка, которая пожелала остаться неизвестной, призналась, что якобы на супругу Юрия совершено нападение в Германии. Слухи об этом тиражируется в фанатских чатах артиста, хотя пока и не нашли какого-либо подтверждения. Более того, среди кумиров прозвучала версия, что музыканта убили.

«Есть такие люди, которые к этому приложили свою руку. В течении 15 лет Юра как мог боролся за свои песни!» — призналась фанатка.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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