Бизнесмен Евгений Пригожин в интервью «Невским новостям» разъяснил суть своего конфликта с губернатором Петербурга Александром Бегловым, о котором
Согласно аналитическим подсчётам, в связи с уходом иностранных компаний и простоя предприятий, число рабочих мест на заводах Ленинградской области
Согласно сообщению главы фракции «яблочников» Законодательного собрания Северной столицы Александра Шишлова, на него был составлен административный
Россия пока не наносит серьезные удары по украинской критической инфраструктуре, штабам и центрам принятия решений. Но в скором времени, как пишет
Из-за появления новых угроз для РФ, было решено активизировать деятельность российских боевых кораблей и подводных лодок на архипелаге Шпицберген (он
ВСУ продолжают получать вооружение от западных стран. Запад бесперебойно снабжает Укрину оружем через Бескидский тоннель, пишет Свободная пресса. По
В 2019 году губернатор Петербурга Александр Беглов дал обещание президенту РФ Владимиру Путину отреставрировать Боткинскую больницу, находящуюся в
При уплотнении ВС РФ средств противовоздушной обороны проблема с поставками высокоточных артиллерийских систем HIMARS украинским войскам может быть
Иранские беспилотники в щепки разнесут оружие США – РСЗО HIMARS. Об этом пишет сегодня интернет-издание «Свободная пресса». Как отмечают авторы
Алексей Леонков рассказал подробности атаки БПЛА на штаб Черноморского флота в Севастополе и о контраступлении ВСУ на Херсон. По словам военного
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