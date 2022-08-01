Нумеролог Кузнецов предрек Пугачевой и Галкину развод и печальное будущее

Владиимир Кузнецов предрек развод Пугачевой и Галкина. Нумеролог рассказал, что в будущем пару ждут жизненные трудности и что они нходятся на грани развода.

Кузнецов отметил, у звездного семейства в этом году наблюдаются проблемы на всех фронтах. По мнению нумеролога, который называет союз Примадонны и шоумена «бизнес-проектом», пара переживает далеко не лучшие времена в отношениях. Эксперт обвиняет Максима в использовании Аллы Борисовны в скрытых целях, так как именно Пугачева обеспечила Галкину продолжительный пиар.

Артистка быстро закончит эти отношения, когда они станут ей невыгодными, подчеркивает нумеролог и добавляет, что певица всегда поступает в своих интересах, поэтому развод вполне реален.

Несмротря на сильный характер и яркую личность Примадонны, именно юморист является в их семье главным. С июня в жизни шоумена с высокой самооценкой, предприимчивостью и амбициозностью произойдет энергетический подъем, улучшающий положение его дел. А вот неудачное время у Пугачевой сохранится вплоть до весны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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