Первый канал решил судьбу вокального шоу «Голос»

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Первый канал решил судьбу вокального шоу «Голос»
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Фото из открытых источников

Первый канал решил судьбу вокального шоу «Голос». Проект вернется на ТВ осенью этого года.

Ранее предполагалось, что проект будет отменен в связи с неожиданной смертью Александра Градского. Поклонники предположили, что из-за кончины прославленного музыканта, одного из наставников шоу, новые выпуски не выйдут в эфир.

Но оказалось, что продюсеры Первого канала решили по-другому. «Голос» снова будет радовать телезрителей, и первые выпуски они смогут увидеть уже в новом телевизионном сезоне, то есть осенью.

При этом неизвестно о том, кто окажется в креслах вокальных экспертов и кто станет ведущим популярной программы. Также пока под вопросом точная дата выхода шоу.

Ранее мы писали о том, что на экраны вернется еще одно шоу «Лучше всех!». Проект о талантах выйдет в эфир, но без его постоянного ведущего Максима Галкина.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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