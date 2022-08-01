Певица Светлана Лобода осудила артистов, выступающих за поддержку спецоперации

Светлана Лобода осудила артистов, которые выступают за поддержку спецоперации на Украине. Певица рассказала о своей позиции грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе.

Как отметила артистка, она не испытывает негативных чувств к знаменитым коллегам, которые упорно молчат о происходящем в стране. Однако осуждает тех, кто выступает за продолжение СВО.

«Все изменилось после 24 февраля. Кто-то выбрал для себя молчать. Мы не можем судить таких людей, мы можем судить того, кто говорит, что он за спецоперацию. А это очень большая часть населения», – сказала исполнительница.

39-летняя Лобода, которая сейчас живет в Европе, также призналась, что отказала дочерям в возвращении в Россию. Девочкам, по словам их звездной матери, тяжело дался переезд в другую страну.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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