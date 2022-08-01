Президент Молдавии обвинила Россию в том, что в республике не наступили «хорошие времена»

Президент Молдавии обвинила Росиию в том, что в республике не наступили «хорошие времена», которые были обещаны жителям в ходе избирательной кампании проевропейской политической партии «Действие и солидарность».

Майя Санду отметила, что лучшая жизнь в Молдавии не наступила из-за спецоперации ВС РФ на территории соседнего государства. Об этом президент республики рассказала журналистам в Бухаресте.

«Мы обещали «хорошие времена», однако тогда же никто не знал, что потом будет (специальная военная операция на Украине - прим. ред). Нам гораздо сложнее сейчас реализовать все то, что было обещано».

Глава Молдавской Республики, которая занимает пост с 2020 года, подчеркнула, что стране приходится приобретать голубое топливо по высокой цене, хотя на эти деньги можно было бы содержать местные школы и детские сады. Однако жители республики, по словам Санду, не понимают, что нельзя изменить сложившиеся обстоятельства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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