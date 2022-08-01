Сбежавшая из России Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости

Вера Брежнева, сбежавшая в Италию из России, изменилась до неузнаваемости. Белокурая певица показала на фото, как на ее внешности отразились стресс и переживания.

Экс-ВИА Гра опубликовала в соцсети новое селфи, первое за долгое время. Как призналась супруга Меладзе, выложить снимок ее сподвигла некая девушка, которая давно за ней следит и очень волнуется по поводу длительного отсутствия в сторис. Певица отметила, что все вокруг нее все сильно изменилось, внутри в том числе.

Брежнева посетовала, что ей непривычно смотреть на себя в зеркало, а «все привычное осталось в далеком прошлом». Также Вера отметила, как сильно у нее отросли волосы.

Вера Киперман (настоящее имя поп-артистки) после начала спецоперации быстро перебралась в Италию. Звезда неоднократно сообщала, что стала совершенно другой. Она теперь не скрывает седину и морщины на фото.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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