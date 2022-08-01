Сказка о потерянном времени. В Петербурге раскритиковали низкую скорость «комфортных» автобусов

Жители Санкт-Петербурга продолжают испытывать неудобства, появившиеся после введения Смольным новой модели транспортного обслуживания (НМТО). Одной из наиболее актуальных проблем для горожан стала низкая скорость движения социальных автобусов, что в разы увеличивает время в пути. При этом ограничением недовольны не только пассажиры, но и водители общественного транспорта.

В Северной столице продолжается третий этап транспортной реформы, стартовавшей 1 апреля. В рамках НМТО в систему транспортного обслуживания города был внесен ряд существенных изменений, однако далеко не все они были положительно восприняты общественностью. Так, многие маршруты были изменены или полностью упразднены, а вместо маневренных и быстрых маршруток на улицы были выведены крупногабаритные социальные автобусы. При этом изменения коснулись и скорости движения транспортных средств, что причиняет дополнительные неудобства жителям Северной столицы.

В одном из комментариев на странице Комитета по транспорту в социальной сети женщина выразила недоумение в связи с тем, что на маршрут №254 закладывается больше часа на рейс в одну сторону, в то время как вся дорога занимает 18 километров, а на Софийской редко бывают пробки. Она также подчеркнула, что на разных участках дороги от 4 до 6 полос движения и разрешенная скорость от 60 до 70 километров в час, но автобус при этом «тащится» со скоростью 30 км/ч, создавая помехи другому транспорту.

«Зачем вы нам целый час на дорогу до метро закладываете (расстояние всего 18 км), если там спокойно, с крейсерской скоростью за 30-35 минут доехать можно», – возмущается местная жительница.

Кроме того, из беседы с одним из водителей женщина узнала, что и сами они недовольны, что вынуждены в транспортном потоке придерживаться настолько низкой скорости, но за прибытие раньше установленного времени им грозит штраф. Стоит отметить, что многие горожане не понимают, чем руководствовались чиновники Смольного и Комитета по транспорту при выборе именно такого скоростного режима наземного общественного транспорта.

«Вчера проехались с мужем на этом скоростном автобусе... Почти час по свободной дороге!!! Помеха движению остального транспорта!!! Это ж ужас какой-то!!!» – пишет Виктория.

«Еще раз хочу по благодарить за реформу. Появилось желание перечитать: «Хождение по мукам», «Хождение за три моря», «Как закалялась сталь», «Мертвые души». И пересмотреть фильм «Сказка о потерянном времени», – с иронией пишет пользователь Владислав.

«Комитет, с такой длинной маршрута надо сокращать интервал движения и увеличивать количество машин на трассе, иначе коллапс не минуем», – обратился к Комтрансу один из комментаторов.

Напомним, низкая скорость и увеличенный интервал движения стали одной из основных проблем, с которыми были вынуждены столкнуться петербуржцы в ходе транспортной реформы Смольного. Ранее сотрудник СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Бражников объяснял, что главная причина кроется не только в нехватке широкой сети выделенных полос, но и в отсутствии контроля за ними со стороны ответственных служб и чиновников администрации губернатора Александра Беглова. В результате допущенных руководством города просчетов в Петербурге не достигается запланированный эффект от внедрения новой модели транспортного обслуживания, однако профильные ведомства не спешат исправлять ошибки и вносить необходимые корректировки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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