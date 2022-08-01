«Зажрались»: Певица Клава Кока показала, как роскошно участники Little Big живут в США

Певица Клава Кока, которая на днях улетела на отдых в США, показала как роскошно живут музыканты Little Big, в июне уехавшие из России.

Звезда наведалась в гости к участникам скандальной группы Little Big, которые переехали в Америку несколько месяцев назад. Быт и апартаменты сбежавших из страны артистов в Лос-Анджелесе певица записала на видео.

Кока восхитилась роскошной квартирой с панорамными окнами и шикарным видом из балкона на Голливуд.

«Каково жить с таким видом?» — спросила Софию Таюрскую исполнительница. «Не замечаю его совершенно», — ответила участница группы. «Получается, уже зажрались», — предположила гостья.

Стоит напомнить, что участники Little Big перед отъездом в США осудили проведение спецоперации. Коллектив заявил о планах сотрудничества с известным американским лейблом. Также группой были отменены запланированные ранее концерты в России.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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