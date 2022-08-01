Журналист Шахназаров не поверил Лайме Вайкуле о хорошем отношении к русским в Латвии

Журналист Михаил Шахназаров не поверил Лайме Вайкуле о хорошем отношении к русским в Прибалтике. По словам общественного деятеля, в словах латвийской певицы нет правды.

В своем Telegram-канале публицист гневно отреагировал на заявление Вайкуле.

«Вы серьезно? Откуда тогда паспорта неграждан с пометками Alien, откуда тогда масса поражений в их правах: праве голоса, праве занимать государственные должности, праве владеть оружием», – написал Шахназаров.

Напомним, что в интервью 68-летняя артистка опровергла мифы о том, что русских в Латвии нередко дискриминируют.

«Уверена, что к русским относятся также, как к латышам, хорошо. Не понимаю, откуда взялось суждение, что к гражданам РФ жители прибалтийских стран относятся плохо», – сказала Лайма в беседе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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