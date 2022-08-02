Арестович: Украина уничтожит все цели России от Херсона до Харькова за пару дней

Алексей Арестович заявил о том, что Украина сможет уничтожить все цели России от Харькова до Херсона всего за пару дней. Он отметил, что помогут Киеву в этом РСЗО HIMARS.

По заявлению советника главы офиса президента Зеленского, ВСУ всего за несколько дней смогут ликвидировать все без исключения военные объекты ВС РФ от Харькова, и до Херсона.

Украинские войска намерены одномоментно уничтожить всю технику российской армии американскими системами HIMARS, которые нанесут сокрушительный удар 168 ракетами. Благодаря Хаймарсам Киев ликвидирует не менее 200 целей, связанных с российскими солдатами.

«Таких целей от Харькова до Херсона наберется 200 шт. 168 ракет против 200 целей закончится единовременным уничтожением за сутки всех без исключения целей Российской Федерации, то есть всего вооружения, которое натаскали туда», — сказал Арестович.

Напомним, ранее советник Зеленского заявил об отмене планов наступления ВСУ на Херсонском направлении. Отказ от перехода в атаку Арестович объяснил массированным продвижением армии России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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