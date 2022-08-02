Дмитрий Нагиев раскрыл тайну, с которой живет последние 20 лет

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Дмитрий Нагиев раскрыл тайну, с которой живет последние 20 лет
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Фото из открытых источников

Дмитрий Нагиев раскрыл поклонникам тайну, с которой живет последние 20 лет. В своих социальных сетях российский шоумен рассказал об одной вредной привычке, от которой никак не может избавиться.

Нагиев скрывал от публики, что уже на протяжении двадцати лет он принимает таблетки для здорового сна. 55-летний телеведущий не может уснуть без лекарств, а врачи ничем ему не могут помочь. Доктора только рекомендуют не останавливать терапию.

Кроме того, по словам Нагиева, у него отказывает мозг из-за приема этих препаратов. Такой побочный эффект даже указан в инструкции.

«На ночь таблеточка снотворного  — это то, с чем живу последние 20 лет. Когда я обратился к врачу и сказал, что это вредно, он мне ответил, что не спать еще более вредно, я успокоился. А не так давно увидел, что у медикаментов есть существенный побочный эффект - начинаешь плохо соображать. Иногда у меня отказывает мозг, судя по принятым решениям», — признался актер

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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