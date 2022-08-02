Дома некрасивые и вы не соответствуете? Смольный показывает неуважение жителям «хрущевок»

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Дома некрасивые и вы не соответствуете? Смольный показывает неуважение жителям «хрущевок»
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В эфире канала «78» эксперты обратили внимание на медийное продвижение проекта комплексного развития территорий Петербурга. Разъясняя горожанам суть программы, чиновники забывают об уважении к людям, считает директор группы компаний «Недвижимость в Петербурге» Николай Лавров.

Лавров подчеркнул, что город должен развиваться, старые дома нужно сносить, а на их месте строить новые. Однако необходимо предложить жильцам выгодные условия, а не оскорблять людей оценками «свысока».

«У нас надо снести квартал старого жилья для того, чтобы построить город-сад. Мы говорим людям, что: «Ребята, и дома ваши некрасивые, и вы не соответствуете». Так выглядит это со стороны, изнутри», - подметил Лавров.

Эксперт не разделяет уверенность чиновников в том, что жители снесенных «хрущевок» смогут остаться в пределах своего района и даже поменять его на лучший. По его мнению, на месте старых домов построят недвижимость, которая большинству живущих ныне в определенных локациях горожан будет не по карману.

С критическими замечаниями по поводу панельной типовой застройки ранее выступали многие чиновники. К примеру, глава Жилищного комитета Олег Зотов выразил недовольство высотой потолков и размерами кухонь в панельных пятиэтажках. По его мнению, жилье с такими параметрами не соответствует уровню Культурной столицы. 

«Я уж не говорю о том, что совмещенные санузлы, низкие потолки и вот эти крохотные кухоньки, ну, наверное, для 21 века, для культурной столицы Санкт-Петербурга уже не совсем удовлетворительно», - заявил Зотов. 

Своим заявлением Зотов вызвал недоумение общественности. СМИ отмечали, что глава жилищного комитета Смольного , по всей видимости, просто не знаком с реалиями современного эконом-жилья, так как в связи с неподъемной ценой на квартиры покупателям приходится соглашаться на невысокие потолки и совместные санузлы, а кухни в новых домах зачастую отсутствуют вовсе. Это объясняется условиями рынка – подсчитано, что уровень доходов петербуржцев отстает от темпов роста на жилье в 20 раз.

На неуважение к жителям Петербурга со стороны городских чиновников обращал внимание также муниципальный депутат Виталий Боварь. Недовольство мундепа вызвал отказ руководства Северной столицы обеспечить людей квадратными метрами в том же районе.

«Идея, что люди не скот, который можно то туда, то сюда перемещать от Шушар до Зеленогорска, кажется, пока не слишком осела в головах петербургских властей», - с иронией отметил Боварь.

Напомним, в Санкт-Петербурге принят закон о комплексном развитии территорий, подразумевающий расселение «хрущевок» из-за их несовременности и высокой степени износа. Однако не все жители пятиэтажных «панелек» рады возможности переселиться в новые дома, так как не хотят переселяться из обжитых благополучных районов на окраины без инфраструктуры. Кроме того, состояние далеко не всех панельных пятиэтажек, формально попадающих под «реновацию по-бегловски», как процесс уже прозвали в народе, так уж плачевно, как хотят представить это чиновники, уверены петербуржцы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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