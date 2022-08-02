Григорий Лепс воссоединился с супругой через семь месяцев после развода

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова, похоже, воссоединились через семь месяцев после развода. Певец приехал к бывшей супруге и детям в Италию.

О разводе звездного семейств репортеры написали в декабре 2021 года. Это стало настоящим шоком не только для поклонников, но и для коллег артиста по шоу-бизнесу. Казалось, что брак супругов, которые воспитывают троих детей, очень крепкий. Год назад музыкант признался, что только он виноват в разрыве.

В июле у 60-летнего артиста состоялся юбилейный концерт. После этого исполнитель уехал в солнечную Италию. В соцсетях Лепс продемонстрировал, как отдыхает вместе со своими детьми. Но Григорий долгое время скрывал за кадром экс-жену. Шаплыкова, как оказалось, также релаксует на курорте.

Позже Анна неосмотрительно опубликовала аналогичный снимок с дочерью, который говорит о воссоединении супругов. На время отпуска или навсегда, покажет время.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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