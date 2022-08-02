Мария Голубкина обнажила пышные бедра в откровенном купальном костюме

Мария Голубкина продемонстрировала пышные бедра в откровенном купальном костюме. Снимком своих прелестей звезда решила поделиться со своими подписчиками в соцсетях.

48-летняя актриса не боится показать себя без каких-либо фильтров или ретуши. Также знаменитость никогда не стеснялась своей пышной фигуры и всегда уверенно позировала на камеру. На днях Голубкина опубликовала новую фотографию в закрытом купальнике, который демонстрирует ее бедра. Фанаты одарили Марию красноречивыми комплиментами. Подписчики оценили фигуру актрисы, отметив ее женственность и смелость. Однако нашлись хейтеры, которые написали много неприятных слов по поводу внешности Голубкиной. На разные колкости актриса отреагировала спокойно.

Напомним, звезда кино развелась с Николаем Фоменко в 1995 году. В браке у них родились дочь и сын. Мария также встречалась с сыном Василия Ливанова Борисом. Что происходит в личной жизни Народной артистки на сегодняшний день, никому неизвестно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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