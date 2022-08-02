«Дикое общество»: Надежда Бабкина оскорбила россиян из-за отношения к пластике

Надежда Бабкина обозвала россиян «диким обществом». Исполнительница народных песен искренне не понимает, почему поклонники критикуют музыкантов за проведение пластики.

Певица порассуждала на тему того, как в России граждане относятся к сделавшим пластические операции артистам.

«Запад буквально стоит на пластике, а у нас дикое общество какое-то. По этому поводу обязательно осудят», - заявила Народная артистка.

72-летняя Бабкина не скрывает регулярных походов к пластическим хирургам. По мнению фанатки пластики, «публика не желает смотреть на увядающего артиста». Поэтому знаменитости ложатся под нож.

О каких именно операциях идет речь, Бабкина не уточнила. Предположительно, на счету у эстрадной певицы блефаропластика, липосакция, измененная форма носа и сделанная голливудская улыбка при помощи виниров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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