Назван ТОП-10 музыкантов, которые вызывают у россиян наибольшее доверие

Назван ТОП-10 музыкантов, которые вызывают наибольшее доверие у российских граждан. Исследование проводил крупнейший холдинг «Ромир».

Главной целью частной исследовательской компании было выяснить, кто из музыкантов отечественного шоу-бизнеса пользуется наибольшим доверием у россиян. На первом месте рейтинга оказался поп-король Филипп Киркоров. Второе место граждане РФ отдали Ольге Бузовой. На третьей строчке - Олег Газманов.

Также в пятерку успешных инфлюенсеров среди исполнителей попали Алла Борисовна Пугачева и Юрий Шевчук, являющийся бессменным лидером группы «ДДТ».

На шестом месте расположился Сергей Шнуров, седьмое место досталось Николаю Баскову, на восьмом месте находится Григорий Лепс, а девятую строчку россияне отдали Николаю Расторгуеву. Замкнул ТОП-10 Андрей Макаревич.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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