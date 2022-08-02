Петербуржцы предлагают Смольному сделать проезд по ЗСД бесплатным

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Петербуржцы предлагают Смольному сделать проезд по ЗСД бесплатным
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В Петербурге предложили сделать бесплатным проезд по Западному скоростному диаметру по аналогии с Москвой. Инициатива с соответствующим запросом была размещена на сайте Change.org  и адресована властям Северной столицы, которые нередко «копируют» те или иные решения, принятые в первом в России городе федерального значения.
Ранее сообщалось, что аналог ЗСД в Москве в рамках решения региональных властей станет бесплатным для жителей столицы и Подмосковья. Многие петербуржцы уже тогда выразили уверенность, что в Петербурге под руководством команды Александра Беглова ничего подобного ожидать не стоит. 

 
За сутки существования документа подпись под ним оставили 484 человека. Автор петиции отметил, что значительное число горожан не пользуются ЗСД из соображений экономии, в результате чего во многих районах Петербурга образуются пробки. Напомним, при этом тарифы на пользование Западным скоростным диаметром бесконтрольно растут.
Так, в 2020 году концессионер и эксплуатант всех участков «диаметра» компания «Магистраль северной столицы» (МСС) дважды поднял стоимость проезда: сначала на разных участках дороги рост составил от 16% до 50%, а позже цены выросли еще на 10%, а с ноября 2021 года начали действовать новые, еще более высокие тарифы.
Помимо прочего, СМИ и экспертное сообщество обращали внимание на убыточность проекта. В рамках договора ГЧП Петербург обязан выплачивать МСС из своего бюджета минимальную гарантированную прибыль, которая, по разным оценкам, может превышать сумму в 9 млрд рублей ежегодно. Эта часть документа защищена коммерческой тайной, что лишает петербуржцев возможности получить точную и объективную информацию из открытых источников.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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