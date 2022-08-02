Продюсер Лавров нашел замену Максиму Галкину на шоу «Лучше всех»

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Продюсер Лавров нашел замену Максиму Галкину на шоу «Лучше всех»
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Фото из открытых источников

Шоу «Лучше всех», которое выйдет на экраны этой осенью, рискует остаться без ведущего. Максим Галкин, который вел популярную программу, сбежал из России.

Ранее Эдгар Запашный, известный артист цирка, предложил заменить Максима Галкина Дмитрием Нагиевым, Александром Олешко либо же  Владисом Пельшем.

Сергей Лавров решил высказать свое мнение на этот счет. Он сказал, что идеальной кандидатурой считает только Нагиева.

«Нагиев —очень хорошая кандидатура, я «за» двумя руками, — заявил Лавров.

Музыкальный продюсер отметил, что Олешко и Пельш, безусловно, хороши, но они не могут стать ведущими шоу «Лучше всех» по ряду личных причин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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