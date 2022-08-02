Продюсер Вольтов заявил об окончании творческой эры Светланы Лободы в России

Евгений Вольтов заявил об окончании творческой эры Светланы Лободы, поскольку ее ниша на росийской сцене уже занята. Продюсер уточнил, что имеет ввиду новую звезду Anna Asti.

Не так давно Светлана Лобода проинформировала общественность о возобновлении выступлений. С новой концертной программой певица планировала отправиться и в РФ.

Эксперт ответил на вопрос о том, будут ли исполнительницу после ее высказываний слушать в России. Digital-продюсер уверен, что песни Светланы останутся в сердцах слушателей, но, учитывая последние события, российское общество не оценит по достоинству ее творческий порыв.

Более того, освободившееся на сцене место Лободы заняла иная украинская певица Anna Asti, которая является экс-солисткой популярной группы Artik & Asti.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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