Прохор Шаляпин высказался о любовниках Николая Баскова

Скандал с Николаем Басковым не утихает уже несколько недель. Информацию о личной жизни артиста и его любовниках решил прокомментировать Прохор Шаляпин.

Финалист проекта «Фабрика звёзд-6» отметил, что ему наплевать на слухи о нетрадиционной ориентации Баскова и подчеркнул, что до ужаса надоело перемывание костей звезд российского шоу-бизнеса на данную тему.

«Какая чушь, глупость. Мне все равно на личную жизнь Николая, и с кем он там живет. Переливание из пустого в порожнее», - сказал артист. Исполнитель считает, что подобные сплетни о некоторых знаменитостях ходят уже в течение двадцати лет, а то и больше. По утверждению Прохора, по большому счету, эта тема не нова и не заслуживает такого внимания прессы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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