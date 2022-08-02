Сергей Лазарев бросил Алекса Малиновского и показал нового мужчину. Бывший участник поп-группы Smash показал теплые отношения с незнакомцем во время одной из фотосессий.

Между Сергеем и Алексом долгое время царила идиллия и теплые доверительные отношения. Однако все резко изменилось. Во время совместной поездки на Камчатку между мужчинами произошел конфликт. В Сети муссировались слухи, что друзья настолько отдалились, что Малиновский даже спал под открытым небом.

После отдыха и возвращения домой Лазарев приступил к работе. В новом клипе на песню "Танцуй" артист сблизился с эффектной блондинкой. После совместного проекта пара якобы продолжила общение вне работы. В блоге Сережа опубликовал фотоснимок с миловидной пассией. Девушка тесно прижалась к певцу, а в кадре выднеется некий мужчина.

"Третий лишний", — написал Сергей.









Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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