Шахназаров заявил, что Александра Ревву связывает крепкая дружба с президентом Зеленским

Александра Ревву уже на протяжении многих лет связывает крепкая дружба с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом проинформировал прессу Михаил Шахназаров.

Журналист рассказал о дружбе политика и шоумена в эфире программы «Полный абзац». По мнению публициста, именно из-за многолетней дружбы с главой украинского правительства исполнитель не говорит ни слова о спецоперации. Михаил поделился, что у Реввы есть много хороших знакомых на Украине, в основном представителей шоу-бизнеса. Так, комедийный актер частенько «тусуется» с Настей Каменских и Потапом.

«В какой-то момент он стал позиционировать себя как певец. Как по мне, это настоящая программа по убийству русского искусства, издевательство над вкусами», – возмутился публицист.

Шахназаров уверен в том, что когда противостояние Украины и РФ подойдет к концу, Александр продолжит на родине «зажигать».

Напомним, что отец певца Владимир признался об ухудшении отношений со своим сыном из-за разногласий касательно конфликта на украинской территории. Также в СМИ появилась информация, что 48-летний певец, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, эмигрировал из России.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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