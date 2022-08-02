Певец SHAMAN подал знак русским словами из пророческой песни «Встанем»

Песня «Встанем» певца SHAMAN оказалась пророческой для страны. Она была написана незадолго до начала Россией спецоперации на территории Украины.

Музыкант принял участие в фестивале «Гуляй город». На мероприятии певец исполнил самые популярные хиты, среди которых была песня «Встанем», которая стала настоящей сенсацией в отечественном шоу-бизнесе. Композиция, которая нашла отклик в душе зрителей, является для русских пророческой. SHAMAN посвятил свое очередное творение всем героям РФ, которые погибли в ходе боевых действий.

Хит «Встанем» был написан в январе 2022 года, но уже сумел набрать более 20 млн. просмотров на видеохостинге YouTube. Песня посвящена героям России, которые погибли во время сражений. Пронзительное исполнение Ярослава Дронова задело за душу российских патриотов. Она повсеместно исполняется не только курсантами военных учебных заведений, но и обычными гражданами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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