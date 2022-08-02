Стало известно, о чем попросил Юрий Шатунов у Федора Боднарчука

Стало известно, о чем попросил покойный Юрий Шатунов у Федора Боднарчука. Певец просил режиссера не сравнивать «Ласковый май» с «МММ».

В далеком 2009 году музыкант в программе «Кино в деталях» заявил, что не нужно группу «Ласковый май» сравнивать с «МММ», крупнейшей в истории финансовой пирамидой. Такое замечание певец сделал после заявлений Боднарчука о том, что ему поп-группа напоминает пирамиду по обману и массовости. Все помнят, что в конце 80-ых по России гастрировали несколько коллективов «Ласковый май». Именно это Федор имел ввиду.

«Мы не обманываем людей так, как «МММ». По популяризации мы можем с ней сравниться. Однако мы несем культуру, информацию, творчество, а «МММ», напротив, все отбирали, грубо выражаясь. Да, по массовости можно сравнивать», — заявил Шатунов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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