В 2019 году губернатор Петербурга Александр Беглов дал обещание президенту РФ Владимиру Путину отреставрировать Боткинскую больницу, находящуюся в
Из-за появления новых угроз для РФ, было решено активизировать деятельность российских боевых кораблей и подводных лодок на архипелаге Шпицберген (он
Алексей Леонков рассказал подробности атаки БПЛА на штаб Черноморского флота в Севастополе и о контраступлении ВСУ на Херсон. По словам военного
При уплотнении ВС РФ средств противовоздушной обороны проблема с поставками высокоточных артиллерийских систем HIMARS украинским войскам может быть
Жители дома Зезерина на набережной реки Фонтанки три года пытаются добиться ремонта. Здание, возведенное в 1880 году в стиле эклектика, разрушается –
Иранские беспилотники в щепки разнесут оружие США – РСЗО HIMARS. Об этом пишет сегодня интернет-издание «Свободная пресса». Как отмечают авторы
Политолог объяснил, почему Россия не отвечает ударами по украинским центрам принятия решений. По мнению Виктора Литовкина, существует ряд причин,
Сотрудники правоохранительных органов Кингисеппского района Ленинградской области задержали группу из пятерых человек, которых подозревают в
Телеканал CNN сегодня опубликовал новую статью, которая посвящена возможному контрнаступлению украинских войск на Херсонскую область. Как говорится в
Президент Украины призвал украинских девушек принять участие в боевых действиях. Об этом пишет сегодня «Свободная Пресса». По информации источника,
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