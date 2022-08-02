Татьяна Буланова заявила, что поддерживает Россию в спецоперации на Украине

Image 16+
Татьяна Буланова заявила, что поддерживает Россию в спецоперации на Украине
Знаменитости
Фото из открытых источников

Татьяна Буланова заявила, что поддерживает Россию в проведении СВО на Украине. Певица впервые за длительное время обозначила свою гражданскую позицию касательно действий ВС РФ.

В разговоре со своей аудиторией исполнительница поделилась тем, что у нее на душе. Артистка гордо сказала, что любит и поддерживает родину.

«Я свою родину обожаю, горжусь. Если вы не согласны со мной, то обливать грязью государство, которое сделало из вас человека, по моему мнению, непорядочно», — объявила Буланова.

По убеждениях звезды эстрады, не нужно показывать на ТВ и воспроизводить на радиостанциях композиции тех представителей российского шоу-бизнеса, которые решили сбежать из страны.

Буланова отдельно высказалась о Галкине и Макаревиче. По словам Татьяны, так называемых звёзд, покинувших родную страну после запуска спецоперации и "во весь голос" высказывающих свою антироссийскую позицию, необходимо побыстрее от общества изолировать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Продюсер Лавров нашел замену Максиму Галкину на шоу «Лучше всех»

Сегодня, 23:13

Певица Лайма Вайкуле на концерте в Литве выступила с флагом Украины

Сегодня, 22:50

«Лже-патриот»: писатель Пелевин пристыдил Киркорова за лицимерие

Сегодня, 22:37

Сергей Лазарев бросил Алекса Малиновского и показал нового мужчину

Сегодня, 22:12

Татьяна Буланова заявила, что поддерживает Россию в спецоперации на Украине

Сегодня, 21:43

Шахназаров заявил, что Александра Ревву связывает крепкая дружба с президентом Зеленским

Сегодня, 21:41

Журналист Денис Сорокин рассказал правду о сексуальной ориентации Николая Баскова

Сегодня, 19:50

Продюсер Вольтов заявил, что ниша Светланы Лободы на российской сцене занята певицей Asti

Сегодня, 12:24

Григорий Лепс воссоединился с супругой через семь месяцев после развода

Сегодня, 11:24

«Дикое общество»: Надежда Бабкина оскорбила россиян из-за отношения к пластике

Сегодня, 11:09

Дмитрий Нагиев раскрыл тайну, с которой живет последние 20 лет

Сегодня, 10:46

Назван ТОП-10 музыкантов, которые вызывают у россиян наибольшее доверие

Сегодня, 10:29

Певец SHAMAN подал знак русским словами из пророческой песни «Встанем»

Сегодня, 09:42

Шоумен Прохор Шаляпин высказался о любовниках Николая Баскова

Сегодня, 08:52

Стало известно, о чем попросил Юрий Шатунов у Федора Боднарчука

Сегодня, 08:39

Мария Голубкина обнажила пышные бедра в откровенном купальном костюме

Сегодня, 08:01

Покинувший Россию Евгений Петросян обустроился с молодой женой на вилле в Турции

Сегодня, 07:53

Продюсер Дзюник раскритиковал Ани Лорак: «Почему у нее язык в жопу затянуло?»

Сегодня, 07:37

Сбежавшая из России Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости

Вчера, 23:11

На вдову Юрия Шатунова Светлану могло быть совершено покушение в Германии

Вчера, 22:45

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военкор Леонков проинформировал об атаке ВСУ на штаб ЧФ РФ и о наступлении ВСУ в Херсоне
  • 31-07-2022, 13:09

Военкор Леонков проинформировал об атаке ВСУ на штаб ЧФ РФ и о наступлении ВСУ в Херсоне

Алексей Леонков рассказал подробности атаки БПЛА на штаб Черноморского флота в Севастополе и о контраступлении ВСУ на Херсон. По словам военного

На Шпицбергене активизовались российские боевые корабли на фоне новых угроз для РФ
  • 31-07-2022, 15:52

На Шпицбергене активизовались российские боевые корабли на фоне новых угроз для РФ

Из-за появления новых угроз для РФ, было решено активизировать деятельность российских боевых кораблей и подводных лодок на архипелаге Шпицберген (он

Полвека без капремонта: Жители дома Зезерина судятся за право жить без протечек
  • 31-07-2022, 15:33

Полвека без капремонта: Жители дома Зезерина судятся за право жить без протечек

Жители дома Зезерина на набережной реки Фонтанки три года пытаются добиться ремонта. Здание, возведенное в 1880 году в стиле эклектика, разрушается –

Кнутов рассказал, когда поставки HIMARS станут бессмысленными
  • 31-07-2022, 09:28

Кнутов рассказал, когда поставки HIMARS станут бессмысленными

При уплотнении ВС РФ средств противовоздушной обороны проблема с поставками высокоточных артиллерийских систем HIMARS украинским войскам может быть

В Ленинградской области задержана компания, загонявшая пенсионеров в кредитную кабалу
  • Вчера, 00:03

В Ленинградской области задержана компания, загонявшая пенсионеров в кредитную кабалу

Сотрудники правоохранительных органов Кингисеппского района Ленинградской области задержали группу из пятерых человек, которых подозревают в

CNN: Сражение за Херсон определит дальнейшую судьбу Украины
  • 31-07-2022, 18:26

CNN: Сражение за Херсон определит дальнейшую судьбу Украины

Телеканал CNN сегодня опубликовал новую статью, которая посвящена возможному контрнаступлению украинских войск на Херсонскую область. Как говорится в

Новости партнеров
Новости партнеров
СМИ: Зеленский «бросает» украинских женщин под русские танки
  • 31-07-2022, 20:59

СМИ: Зеленский «бросает» украинских женщин под русские танки

Президент Украины призвал украинских девушек принять участие в боевых действиях. Об этом пишет сегодня «Свободная Пресса». По информации источника,

Сказка о потерянном времени. В Петербурге раскритиковали низкую скорость «комфортных» автобусов
  • Вчера, 17:23

Сказка о потерянном времени. В Петербурге раскритиковали низкую скорость «комфортных» автобусов

Жители Санкт-Петербурга продолжают испытывать неудобства, появившиеся после введения Смольным новой модели транспортного обслуживания (НМТО). Одной

Арестович: Украина уничтожит все цели России от Херсона до Харькова за пару дней
  • Сегодня, 10:22

Арестович: Украина уничтожит все цели России от Херсона до Харькова за пару дней

Алексей Арестович заявил о том, что Украина сможет уничтожить все цели России от Харькова до Херсона всего за пару дней. Он отметил, что помогут

Министр обороны Украины поблагодарил Италию за секретный пакет военной помощи
  • 31-07-2022, 16:21

Министр обороны Украины поблагодарил Италию за секретный пакет военной помощи

Алексей Резников сообщил о том, что Италия отправила Украине новый «тайный» пакет помощи. По словам министра оборонного ведомства Украины, он очень