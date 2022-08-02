Татьяна Буланова заявила, что поддерживает Россию в спецоперации на Украине

Татьяна Буланова заявила, что поддерживает Россию в проведении СВО на Украине. Певица впервые за длительное время обозначила свою гражданскую позицию касательно действий ВС РФ.

В разговоре со своей аудиторией исполнительница поделилась тем, что у нее на душе. Артистка гордо сказала, что любит и поддерживает родину.

«Я свою родину обожаю, горжусь. Если вы не согласны со мной, то обливать грязью государство, которое сделало из вас человека, по моему мнению, непорядочно», — объявила Буланова.

По убеждениях звезды эстрады, не нужно показывать на ТВ и воспроизводить на радиостанциях композиции тех представителей российского шоу-бизнеса, которые решили сбежать из страны.

Буланова отдельно высказалась о Галкине и Макаревиче. По словам Татьяны, так называемых звёзд, покинувших родную страну после запуска спецоперации и "во весь голос" высказывающих свою антироссийскую позицию, необходимо побыстрее от общества изолировать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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