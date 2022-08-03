Актриса Юлия Меньшова встала на защиту сбежавшего из России шоумена Максима Галкина

Image 16+
Актриса Юлия Меньшова встала на защиту сбежавшего из России шоумена Максима Галкина
Знаменитости
Фото из открытых источников

Юлия Меньшова заступилась за Макисма Галкина, сбежавшего из России. Актриса попыталась оправдять действия шоумена, который столкнулся с многочисленными осуждениями после эмиграции.

Меньшова встала на защиту знаменитого в России юмориста, который решил вместе со своей семьей уехать в Израиль. На родине комика назвали предателем намеренно. Об этом звезда кино сказала в своем шоу на YouTube канале.

Как предположила телеведущая, имидж Галкина недоброжелатели пытаются разрушить вовсе неслучайно. Против супруга Примадонны началась кампания по отмене, а из-за этого остановилась его концертная деятельность.

Напомним, ранее резко осудил Максима Галкина Юрий Николаве. Он недоумевает, как супруг Пугачевой может высказывать негатив в сторону  своей родины. Татьяна Буланова и вовсе призвала изолировать шоумена, а его выступления не показывать на российских каналах. Кроме того, на юмориста завели уголовное дело и теперь ему грозит 7 лет.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Журналист Шахназаров назвал Бориса Гребенщикова «музыкальным аферюгой»

Сегодня, 13:11

Анастасия Приходько поддержала Лайму Вайкуле и пригласила выступить с концертами на Украине

Сегодня, 12:33

Гонорар Максима Галкина за одно выступление в Европе составляет в среднем 6 млн рублей

Сегодня, 11:59

София Ротару вышла на связь и впервые прокомментировала ситуацию на Украине

Сегодня, 11:52

Ксения Собчак грубо прошлась по изменившейся внешности Алены Шишковой

Сегодня, 11:41

Актер Панин возмутился говорящими в Испании на русском языке украинцами

Сегодня, 09:35

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вечеринками поставил на уши всю деревню Грязь

Сегодня, 09:28

Журналист Сорокин рассказал о разрыве отношений между Королёвой и Тарзаном

Сегодня, 09:11

Актриса Юлия Меньшова заступилась за шоумена Максима Галкина, уехавшего из России

Сегодня, 08:53

У сбежавшей из России Чулпан Хаматовой есть личный агент в США

Сегодня, 08:37

Продюсер Лавров нашел замену Максиму Галкину на шоу «Лучше всех»

Вчера, 23:13

Певица Лайма Вайкуле на концерте в Литве выступила с флагом Украины

Вчера, 22:50

«Лже-патриот»: писатель Пелевин пристыдил Киркорова за лицимерие

Вчера, 22:37

Бросивший Алекса Малиновского певец Сергей Лазарев показал своего нового партнера

Вчера, 22:12

Татьяна Буланова заявила, что поддерживает Россию в спецоперации на Украине

Вчера, 21:43

Шахназаров заявил, что Александра Ревву связывает крепкая дружба с президентом Зеленским

Вчера, 21:41

Журналист Денис Сорокин рассказал правду о сексуальной ориентации Николая Баскова

Вчера, 19:50

Продюсер Вольтов заявил, что ниша Светланы Лободы на российской сцене занята певицей Asti

Вчера, 12:24

Григорий Лепс воссоединился с супругой через семь месяцев после развода

Вчера, 11:24

«Дикое общество»: Надежда Бабкина оскорбила россиян из-за отношения к пластике

Вчера, 11:09

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Полвека без капремонта: Жители дома Зезерина судятся за право жить без протечек
  • 31-07-2022, 15:33

Полвека без капремонта: Жители дома Зезерина судятся за право жить без протечек

Жители дома Зезерина на набережной реки Фонтанки три года пытаются добиться ремонта. Здание, возведенное в 1880 году в стиле эклектика, разрушается –

На Шпицбергене активизовались российские боевые корабли на фоне новых угроз для РФ
  • 31-07-2022, 15:52

На Шпицбергене активизовались российские боевые корабли на фоне новых угроз для РФ

Из-за появления новых угроз для РФ, было решено активизировать деятельность российских боевых кораблей и подводных лодок на архипелаге Шпицберген (он

В Ленинградской области задержана компания, загонявшая пенсионеров в кредитную кабалу
  • 1-08-2022, 00:03

В Ленинградской области задержана компания, загонявшая пенсионеров в кредитную кабалу

Сотрудники правоохранительных органов Кингисеппского района Ленинградской области задержали группу из пятерых человек, которых подозревают в

Сказка о потерянном времени. В Петербурге раскритиковали низкую скорость «комфортных» автобусов
  • 1-08-2022, 17:23

Сказка о потерянном времени. В Петербурге раскритиковали низкую скорость «комфортных» автобусов

Жители Санкт-Петербурга продолжают испытывать неудобства, появившиеся после введения Смольным новой модели транспортного обслуживания (НМТО). Одной

CNN: Сражение за Херсон определит дальнейшую судьбу Украины
  • 31-07-2022, 18:26

CNN: Сражение за Херсон определит дальнейшую судьбу Украины

Телеканал CNN сегодня опубликовал новую статью, которая посвящена возможному контрнаступлению украинских войск на Херсонскую область. Как говорится в

СМИ: Зеленский «бросает» украинских женщин под русские танки
  • 31-07-2022, 20:59

СМИ: Зеленский «бросает» украинских женщин под русские танки

Президент Украины призвал украинских девушек принять участие в боевых действиях. Об этом пишет сегодня «Свободная Пресса». По информации источника,

Новости партнеров
Новости партнеров
Арестович: Украина уничтожит все цели России от Херсона до Харькова за пару дней
  • Вчера, 10:22

Арестович: Украина уничтожит все цели России от Херсона до Харькова за пару дней

Алексей Арестович заявил о том, что Украина сможет уничтожить все цели России от Харькова до Херсона всего за пару дней. Он отметил, что помогут

Министр обороны Украины поблагодарил Италию за секретный пакет военной помощи
  • 31-07-2022, 16:21

Министр обороны Украины поблагодарил Италию за секретный пакет военной помощи

Алексей Резников сообщил о том, что Италия отправила Украине новый «тайный» пакет помощи. По словам министра оборонного ведомства Украины, он очень

Президент Молдавии обвинила Россию в том, что в республике не наступили «хорошие времена»
  • 1-08-2022, 12:07

Президент Молдавии обвинила Россию в том, что в республике не наступили «хорошие времена»

Президент Молдавии обвинила Росиию в том, что в республике не наступили «хорошие времена», которые были обещаны жителям в ходе избирательной кампании

Военкор Артамонов заявил, что ВС РФ готовят мощное наступление на Херсонском направлении
  • 1-08-2022, 17:07

Военкор Артамонов заявил, что ВС РФ готовят мощное наступление на Херсонском направлении

Александр Артамонов заявил о том, что союзные войска РФ готовят мощное контрнаступление на Херсонском направлении. Оно, по прогнозам эксперта,