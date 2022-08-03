Актриса Юлия Меньшова встала на защиту сбежавшего из России шоумена Максима Галкина

Юлия Меньшова заступилась за Макисма Галкина, сбежавшего из России. Актриса попыталась оправдять действия шоумена, который столкнулся с многочисленными осуждениями после эмиграции.

Меньшова встала на защиту знаменитого в России юмориста, который решил вместе со своей семьей уехать в Израиль. На родине комика назвали предателем намеренно. Об этом звезда кино сказала в своем шоу на YouTube канале.

Как предположила телеведущая, имидж Галкина недоброжелатели пытаются разрушить вовсе неслучайно. Против супруга Примадонны началась кампания по отмене, а из-за этого остановилась его концертная деятельность.

Напомним, ранее резко осудил Максима Галкина Юрий Николаве. Он недоумевает, как супруг Пугачевой может высказывать негатив в сторону своей родины. Татьяна Буланова и вовсе призвала изолировать шоумена, а его выступления не показывать на российских каналах. Кроме того, на юмориста завели уголовное дело и теперь ему грозит 7 лет.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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