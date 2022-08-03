Алексей Панин рассказал об украинцах, говорящих на русском языке в Испании

Алексей Панин, который славится своими эпатажными выходками, рассказал об украинцах в Испании, которые говорят на русском языке. Скандальный актер даже записал видео, на котором поделился с поклонниками увиденным.

Российский актер в настоящее время живет в Испании. Накануне Панин для подписчиков опубликовал в своем Телеграм-канале новое видео. В видеообращении Алексей рассказал о ситуации, которая с ним произошла во время похода в магазин, где он купил корм для собаки.

Актер встретил украинскую семью, члены которой говорили между собой на русском языке. Особенные чувства у знаменитости вызвал мальчик. Возмущенный артист, который известен своими скандальными высказываниями в адресс России, вспомнил о ситуации в мире, и это вызвало у него негодование. Панин призвал как можно быстрее прекратить спецоперацию ВС РФ на Украине.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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