Больной раком груди Лайме Вайкуле сделали операцию

Лайме Вайкуле, которая, по слухам, столкнулась с рецидивом рака груди, недавно сделали операцию. Певица, которая выходит в свет в платочке, не комментирует свое состояние.

В окружении исполнительницы заявили, что Лайма носит парик. При этом, как отметили поклонники, артистка, к их огромному удивлению, помолодела и похорошела.

Оказывается, Вайкуле сделали пластическую операцию, а именно подтяжку лица. Данная процедура позволяет избавиться даже от самых глубоких морщин в области лба и утранить нависшее верхнее веко.

"Это малоинвазивная операция. Ее выполняют с помощью специальных пластинок из медицинского материала, куда закрепляют ткани. Также она убрала заломы носогубные", - сказала Мадина Байрамукова, которая является пластическим хирургом.

По словам известного врача, никаких следов от данной процедуры не останется, покольку разрезы пациентам делают возле ушей и в волосистой части головы. Восстановление займет не более двух месяцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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