У сбежавшей из России Чулпан Хаматовой есть личный агент в США

Чулпан Хаматова, которая уехала из страны, обзавелась в Америке личным агентом. Таким образом артистка желает получить актерскую роль в Голливуде.

При этом шансы получить какую-либо роль в США у 46-летней актрисы театра и кино составлят около 20%. Реальнее сыграть в новосозданных картинах режиссера Кирилла Серебренникова и других «сбежавших» режиссеров.

«Там своих звезд хватает. Однако шанс попасть «в американскую струю» есть. Нужны связи. Хотя уехавшие продюсеры будут тоже снимать кино и приглашать узнаваемых знаменитостей — Хаматову, Дапкунайте, Ингеборгу», — признались коллеги Чулпан.

Чулпан Хаматова вернулась в Латвию несколько месяцев назад. Знаменитость, которая регулярно критикует свою родину и ее власти, готова отказаться от звания народной артистки РФ. В связи с этим медийную персону журналист Шахназаров потребовал признать иноагентом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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