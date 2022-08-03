Фронтмен рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич не вернется в Россию

Сотрудники правоохранительных органов Кингисеппского района Ленинградской области задержали группу из пятерых человек, которых подозревают в
Алексей Арестович заявил о том, что Украина сможет уничтожить все цели России от Харькова до Херсона всего за пару дней. Он отметил, что помогут
Жители Санкт-Петербурга продолжают испытывать неудобства, появившиеся после введения Смольным новой модели транспортного обслуживания (НМТО). Одной
В эфире канала «78» эксперты обратили внимание на медийное продвижение проекта комплексного развития территорий Петербурга. Разъясняя горожанам суть
Президент Молдавии обвинила Росиию в том, что в республике не наступили «хорошие времена», которые были обещаны жителям в ходе избирательной кампании
В Петербурге предложили сделать бесплатным проезд по Западному скоростному диаметру по аналогии с Москвой. Инициатива с соответствующим запросом была
Александр Артамонов заявил о том, что союзные войска РФ готовят мощное контрнаступление на Херсонском направлении. Оно, по прогнозам эксперта,
Пленный майор ВСУ Сергей Волынский, более известный общественности под позывным «Волына», высказал свое мнение по поводу удара в СИЗО в Еленовке. По
Пентагон опроверг заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об уничтожении шести HIMARS в ходе проведения спецоперации на Украине, пишет Reuters. В
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