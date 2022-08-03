Фронтмен рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич не вернется в Россию

Фронтмен рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил о том, что не намерен возвращаться на родину. Об этом солист коллектива и единственный бессменный участник рассказал в шоу «Гвозди» на YouTube.

«Я не намерен сейчас ехать в Россию. Не понимаю, что там мне делать. Концерты группы под запретом, поэтому никто не захочет принимать коллектив. Что, сидеть дома? Я могу делать это где угодно», — сказал исполнитель.

Макаревич добавил, что российские поклонники неоднократно благодарили его за смелость и гражданскую позицию.

Напомним, музыкант сейчас проживает в Израиле. Лидер «Машины времени» негативно высказывается в адрес России и граждан страны. Совсем недавно певец собирался вернуться в РФ, чтобы там дать несколько концертов. Но выяснилось, что все выступления отменены.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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