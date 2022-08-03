Ксения Собчак высмеяла Алену Шишкову за изменившуюся внешность

Ксения Собчак высмеяла бывшую пассию Тимати. Алена Шишкова напоролась на критику светской львицы из-за изменившейся внешности.

Модель решилась на изменения во внешности. Алена подстригла челку, а полученный результат показала на снимке, опубликованном в личном блоге.

Собчак не оценила бьюти-эксперимент Алены. Ксюша дала понять, что новая прическа ни капельки не красит блондинку.

«Пусть в меня бросят камень те, кто не думал, что челка — очень хорошая идея», —написала журналистка.

Некоторые подписчики Алены согласились, что прежний образ шел ей больше. Но нашлись поклонники, которые поддержали Шишкову. Они отметили, что модель выглядит идеально, а теледиве, которая постоянно оставляет язвительные замечания, стоит последить за собой и за своей внешностью.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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