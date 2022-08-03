Ксения Собчак высмеяла Алену Шишкову за изменившуюся внешность

Жители дома Зезерина на набережной реки Фонтанки три года пытаются добиться ремонта. Здание, возведенное в 1880 году в стиле эклектика, разрушается –
Из-за появления новых угроз для РФ, было решено активизировать деятельность российских боевых кораблей и подводных лодок на архипелаге Шпицберген (он
Сотрудники правоохранительных органов Кингисеппского района Ленинградской области задержали группу из пятерых человек, которых подозревают в
Жители Санкт-Петербурга продолжают испытывать неудобства, появившиеся после введения Смольным новой модели транспортного обслуживания (НМТО). Одной
Телеканал CNN сегодня опубликовал новую статью, которая посвящена возможному контрнаступлению украинских войск на Херсонскую область. Как говорится в
Президент Украины призвал украинских девушек принять участие в боевых действиях. Об этом пишет сегодня «Свободная Пресса». По информации источника,
Алексей Арестович заявил о том, что Украина сможет уничтожить все цели России от Харькова до Херсона всего за пару дней. Он отметил, что помогут
Алексей Резников сообщил о том, что Италия отправила Украине новый «тайный» пакет помощи. По словам министра оборонного ведомства Украины, он очень
Президент Молдавии обвинила Росиию в том, что в республике не наступили «хорошие времена», которые были обещаны жителям в ходе избирательной кампании
Александр Артамонов заявил о том, что союзные войска РФ готовят мощное контрнаступление на Херсонском направлении. Оно, по прогнозам эксперта,
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