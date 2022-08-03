Настя Приходько поддержала Лайму Вайкуле и пригласила в Украину

Настя Приходько после выходки Лаймы Вайкуле поддержала коллегу. Также Анастасия пригласила певицу выступать на Украине. Об этом она написала в социальной сети.

Приходько, как и стоило ожидать, поддержала латвийскую исполнительницу. Экс-фабрикантка пригласила артистку с концертами на Украину.

Напомним, что Вайкуле, долго молчавшая о происходящем, вышла из тени и выразила свою гражданскую позицию касательно спецоперации. На одном из запланированных концертов, который проходил в литовском городе Паланга, артистка поднялась на сцену с украинским флагом. Таким образом звезда эстрады показала, на чьей стороне она находится.

Приходько, которая с завидной регульярностью критикует россиян, восхитилась таким поступком Лаймы. Настя позвала Вайкуле с концертами на Украину, поскольку считает, что звездная латвийка может выступать перед украинскими солдатами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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