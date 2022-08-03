Опальная певица Анна Нетребко публично оскорбила журналистов

Опальная Анна Нетребко публично оскорбила журналистов. Оперная дива, которая не смогла сдержать эмоции, обозвала сотрудников средств массовой информации «долбоящерами» из-за того, что папарацци заподозрили у певицы роман с «седоволосым неизвестным мужчиной».

В СМИ на днях появилась интригующая новость о возможном любовнике сбежавшей из России артистки. Как выяснилось, на опубликованном фото Нетребко позирует с известным итальянским исполнителем Андреа Бочелли.

«Назвали Бочелли неизвестным седоволосым мужчиной. Долбоящеры не дремлют», — возмутилась Анна, не стесняясь выражений.

Текст знаменитость дополнила эмодзи. По всей видимости, исполнительницу одновременно насмешили и возмутили слухи об интрижке с итальянским коллегой.

Между прочим, долбоящерами звезда ранее назвала своих поклонников. Супруг нетрезвой артистки Юсиф Эйвазов во время прогулки по улицам Вероны обозвал подписчиков супруги «долбоящерами», после чего певица повторила вслух оскорбления.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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