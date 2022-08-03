Отец Реввы объяснил, что сын разорвал с ним отношения из-за «сумасшедшей зарплаты»

Александр Ревва много лет не общается со своим отцом, который в настоящее время живет в Донецке. Шоумен последний раз видел предка в 2012 году, после чего и вовсе разорвал какую-либо связь вследствие разных политических взглядов.

Владимир Николаевич признался, что когда узнал о высказываниях сына и его позиции, «немножко его обозвал». В итоге родные люди рассорились и вовсе прекратили общение. Ревва-старший дал понять, что несмотря на ссору, не держит обиды на знаменитого сына.

«Он нормальный парень. Просто голова у него вскружилась, на Первом канале, на канале «России-1» и НТВ. Когда концерты, он ведущий. Зарплаты сумасшедшие», — признался Владимир.

Также мужчина подчеркнул, что хочет наладить отношения со звездным сыном, однако не будет звонить первым, а ожидает, что Александр одумается и выйдет на связь. Отец певца убежден, что наследник на него затаил обиду.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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