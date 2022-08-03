Продюсер Лавров завил, что София Ротару не покинет Киев

Сергей Лавров рассказал правду о миграции Софии Ротару в Европу. Таким образом продюсер расставил точки над переездом исполнительницы в Болгарию или Италию из-за проведения СВО на Украине.

Лавров проинформировал, что Народная артистка не покинет Киев. Но гастролировать на родине ей помешает возраст. К тому же, эстрадная певица не планирует обзаводиться недвижимостью за границей.

«Она безумно любит Киев, там у нее прекрасный дом, родные, любимая собака. Куда она может уехать? Да никогда», — заявил Лавров.

Также знаменитый музыкальный продюсер отметил авторитет артистки во всех странах СНГ и уточнил, что она «легенда Советского Союза».

Сейчас Ротару никак не комментирует решение правительства РФ начать освободительную кампанию на Украине. София Михайловна упорно молчит, воздерживается от разного рода высказываний, пытаясь сохранить дружеское отношение в обеих странах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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