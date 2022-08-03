Продюсер Лавров заявил, что Владимир Винокур провалил гастроли в Сочи

Сергей Лавров рассказал о том, что Владимир Винокур в данном сезоне «провалился». О фиаско исполнителя на гастролях в Сочи продюсер поведал в своем микроблоге.

По заявлению Лаврова, ни в одном из городов 74-летний артист эстрады не собрал полный зал.

«Винокур в текущем сезоне прошел очень плохо и на это есть причины. Сколько раз Владимир Натанович в Сочи выступал? Он более 30 лет гастролирует, а люди, наверное, решили: "Ну сколько ходить можно?" В связи с этим были очень слабые продажи», - размышляет Лавров.

Нужно сказать, что Владимир Винокур сразу поддержаал операцию по защите Донбасса. Юморист ездит по госпиталям, выступая перед ранеными бойцами. Артист уверяет, что лечат не только лекарства, но и доброе слово и юмор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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