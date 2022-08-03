Семья Шатунова запретила Лепсу выкупать права на хиты «Ласкового мая»

Григорий Лепс недавно изъявил желание выкупить права на хиты «Ласкового мая». Однако семья покойного Шатунова запретила передавать права кому-либо, в том числе артисту.

Лепс заявил, за некоторые композиции Юрия Шатунова из репертура группы он готов отдать «колоссальные деньги». Такой порыв певца прокомментировал Аркадий Кудряшов.

Директор умершего исполнителя сообщил, что его семья категорически против, чтобы кто-нибудь исполнял музыкальные творения покойного певца. Кудряшов очень разозлился и в очень грубой форме высказался по этому поводу.

«Никому и никогда, слишите, ни при каких ситуациях семья Бры не передаст прав! Ни на одну его композицию! Никто нкогда в жизни не сможет петь их официально! Такова позиция его семьи, и давайте этот вопрос наконец-то закроем!», — заорал экс-директор.

Ранее Кудряшов многократно говорил о том, что еще при жизни Шатунов ненавидел перепевки его песен. В связи с этим родные решили исполнить последнюю волю исполнителя хита «Белые розы».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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