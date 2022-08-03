За одно выступление в Европе Галкин зарабатывает 6 млн рублей

Стала известна стоимость гонорара, которую Максим Галкин зарабатывает в Европе за одно выступление. Артист, который с начала марта активно работает за рубежом, за один концерт получает 6 млн рублей.

Сообщается, что у шоумена за границей всегда аншлаги. Экс-ведущий Первого канала за одно европейское выступление в среднем может заработать кругленькую сумму - порядка 6 миллионов рублей.

«Раньше Галкин постоянно ездил в США и Европу. Там он выступал для выходцев из стран Союза. Поэтому связи с организаторами у него годами наработаны», - говорят коллеги Галкина.

К тому же, стало известно о том, что Максиму предложили работу на одном из израильских телевидений. Но он якобы отказался от предложения из-за плотного концертного графика.

О возвращении на родину комик пока не говорит. Алла Пугачева с детьми, по слухам, в конце лета планировала прилететь в Москву. Никаких комментариев звездное семейство по этому поводу не дает.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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