Журналист Шахназаров назвал Бориса Гребенщикова «музыкальным аферюгой»

Михаил Шахназаров назвал уехавшего из РФ Бориса Гребенщикова «музыкальным аферюгой». В эфире программы «Полный абзац» журналист пристыдил певца и рассказал, как тот матерился в прямом эфире одной из радиостанции в Риге.

«Есть мистификаторы, есть аферисты. Гребенщиков - это настоящий музыкальный аферюга, который якобы не понимает, как можно со сцены произносить ненормативную лексику. В 2010, помню, он приехал в Ригу. И там на радиостанции начал материться», - рассказал журналист.

Шахназаров подметил, в это время гитарист мусолил бычок и был немытый, как всегда.

«Местный совет по телевидению и радиовещания после этого случая нагибал станцию. Гребенщиков рассмеялся и ушел. Это и есть его сущность - и уйти. Он ушел и затем начал из себя воображать философа», — возмутился Шахназаров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей