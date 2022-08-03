Журналист Шахназаров рассказал о деталях брачного контракта Собчак и Богомолова

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Журналист Шахназаров рассказал о деталях брачного контракта Собчак и Богомолова
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Фото из открытых источников

Михаил Шахназаров раскрыл правду о браке Ксении Собчак и Константина Богомолова. О деталях брачного контракта журналист рассказал  в шоу «Полный абзац» на Ютуб.

По заявлению журналиста, тетральный режиссер и телеведущая вместе ездят на отдых только потому, что такие условия прописаны в документах.

«Богомолов с Собчак поехали отдыхать по контракту. Ему нужно появляться с супругой три либо четыре раза в год», — заявил публицист. Слухи о разводе с Богомолова и его супруги появились в Сети. Догадки поклонников подтвердила Лена Миро. Блогерша заподозрила, что в семейной жизни пары есть проблемы из-за недавней публикации теледивы. Собчак опубликовала новое фото, на котором прикрыла купальником грудь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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