Журналист Сорокин рассказал о разрыве отношений между Королёвой и Тарзаном

Денис Сорокин рассказал подробности семейного конфликта между Королёвой и Тарзаном.

Наташа Королёва, которая недавно уехала в Америку из России, спровоцировала массу слухов и сплетен в Сети. Позже артистка призналась, что улетела в Майами к своей матери. Но все же поклонники стали подозревать неладное в семье певицы и ее мужа из-за возможных измен певицы.

Журналист решил высказать свое мнение на счет разлада между звездными супругами. Сорокин рассказал, что этот скандал раздут средствами массовой информации. Никаких противоречий в семье нет. У Тарзана очень хорошие отношения с его тещей, с женой у Сергея наоборот все идеально.

Также он уточнил, что от самого танцора на одной из тусовок узнал подробности отъезда Королевой, который никак не связан с отношениями в паре.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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