Алешкин проинформировал, почему сбежавшая из России Пугачёва не выходит на связь

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Алешкин проинформировал, почему сбежавшая из России Пугачёва не выходит на связь
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Фото из открытых источников

Андрей Алешкин, известный адвокат, рассказал, почему Алла Пугачёва не выходит на связь после бегства из России. 

Правозащитник проинформировал, что Примадонна и дальше продолжает упорно хранить молчание из-за проведения спецоперации и поступает мудро. 

«Меня удивляет всегда то, как многие пытаются узнать, что же происходит в жизни других персон. Думаю, что Алла Борисовна поступает мудро, не говоря ни слова по поводу политики российских властей. Хотя такого о ее муже я не могу сказать», - уверен Алешкин. 

Пугачёва не выходит на связь со своими поклонниками с конца февраля. Последний раз артистку видели вместе с детьми в Латвии. Поговаривают, Примадонна находится в гостях у своей давней подруги Лаймы Вайкуле, которая после долгого молчания высказала свою гражданскую позицию и поддержала Украину.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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