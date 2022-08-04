Алешкин проинформировал, почему сбежавшая из России Пугачёва не выходит на связь

Андрей Алешкин, известный адвокат, рассказал, почему Алла Пугачёва не выходит на связь после бегства из России.

Правозащитник проинформировал, что Примадонна и дальше продолжает упорно хранить молчание из-за проведения спецоперации и поступает мудро.

«Меня удивляет всегда то, как многие пытаются узнать, что же происходит в жизни других персон. Думаю, что Алла Борисовна поступает мудро, не говоря ни слова по поводу политики российских властей. Хотя такого о ее муже я не могу сказать», - уверен Алешкин.

Пугачёва не выходит на связь со своими поклонниками с конца февраля. Последний раз артистку видели вместе с детьми в Латвии. Поговаривают, Примадонна находится в гостях у своей давней подруги Лаймы Вайкуле, которая после долгого молчания высказала свою гражданскую позицию и поддержала Украину.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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