Беглов возрождал казачество с ряженым «разведчиком» и псевдоакадемиком Креймером

Image 16+
Беглов возрождал казачество с ряженым «разведчиком» и псевдоакадемиком Креймером
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Губернатор Петербурга Александр Беглов издавна заводил дружбу с сомнительными личностями. Одной из них стал Михаил Креймер, который, по данным СМИ, прикрывался важными должностями, чтобы мошенничать.

Беглов был главой Совета по делам казачества при Президенте РФ и в его обязанности входило повысить статус казаков в глазах общественности после эпохи 90-х, когда казачьими мундирами и званиями прикрывалось множество самозванцев. 

Беглов назначил ответственным за финансирование одного из самых известных ряженых "казаков", который позже получил семь лет тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о Михаиле Креймере, который еще до назначения в фонд получил сомнительную репутацию из-за попыток выдать себя то за академика, то за представителя силовых структур, сообщает pravda.ru. Нынешнему градоначальнику тогда это очевидно было известно, но, возможно, ему и нужен был такой человек.

Бывший руководитель российского Интерпола Владимир Овчинский рассказывал, что Креймер постоянно пытался выстроить коррупционные схемы, выдавая себя то за сотрудника ГРУ, то за академика.

«В 1996 году мы отобрали у него удостоверение, запретили его пускать в здание МВД. Всем, кто с ним общался, запретили иметь с ним дело», — рассказал Овчинский.

Кроме того, Креймер был членом двух академий, репутация которых вызывает большие сомнения. Сотрудники учреждений пользовались своими званиями для противоправной деятельности, в том числе для фальсификации исторических фактов. Сам Креймер к тому моменту уже стал фигурантом уголовных дел. Также в СМИ появлялась информация о связях с криминальным авторитетом Вячеславом Иваньковым, которого многие знают под псевдонимом Япончик.

Все это произошло до момента назначения на пост председателя Международного фонда поддержки казачества. Не проработал на этом посту Креймер и двух лет, как его упекли в тюрьму на семь лет за мошенничество. Годы заключения уже подошли к концу. Знается ли он с Бегловым после освобождения доподлинно не известно. Однако опыт общения с такой личностью не прошел даром. Беглов, по данным СМИ, использует различные фонды для обогащения, ставя «своих» людей. Так, он доверил руководство Благотворительного фонда "Кронштадтский Морской собор" Александру Захватову, который является спецпредставителем губернатора. Не исключено, что Михаил Креймер вскоре может появиться на одной из общественных должностей при губернаторе Александре Беглове.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Беглов возрождал казачество с ряженым «разведчиком» и псевдоакадемиком Креймером

Сегодня, 11:37

Петербуржцы предлагают Смольному сделать проезд по ЗСД бесплатным

2-08-2022, 20:03

Дома некрасивые и вы не соответствуете? Смольный показывает неуважение жителям «хрущевок»

2-08-2022, 13:59

Сказка о потерянном времени. В Петербурге раскритиковали низкую скорость «комфортных» автобусов

1-08-2022, 17:23

В Ленинградской области задержана компания, загонявшая пенсионеров в кредитную кабалу

1-08-2022, 00:03

Полвека без капремонта: Жители дома Зезерина судятся за право жить без протечек

31-07-2022, 15:33

Смольный отложил выполнение обещания Путину по реставрации Боткинской больницы

30-07-2022, 20:40

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга получил административный протокол по статье о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации

30-07-2022, 08:48

Три тысячи рабочих мест: руководство Ленинградской области планирует запустить все простаивающие предприятия

29-07-2022, 22:28

Пригожин: Я перестал поддерживать губернатора, потому что он бесполезен для Петербурга

29-07-2022, 15:48

В Петербурге прошёл рейд по заведениям, расположенным на Думской улице. Поиски шаров с «веселящим» газом увенчались успехом

29-07-2022, 07:03

Попытки Беглова помешать бизнесу Пригожина срывают реставрацию Дома Трезини

28-07-2022, 14:33

Чиновники шлют отписки на просьбы петербуржцев отремонтировать аварийные детские площадки

26-07-2022, 15:59

«Город перемен» напомнил об обещании Беглова построить приюты для животных

25-07-2022, 14:38

Женщина, подозреваемая в убийстве петербургской предпринимательницы, признала свою вину

24-07-2022, 20:38

Петербуржцы завалили портал Смольного жалобами на аварийные автодороги

24-07-2022, 19:07

Чересчур сознательный житель Санкт-Петербурга устроил переполох в отделе полиции на Васильевском острове

24-07-2022, 05:28

УФССП по Ленобласти: за первую половину текущего года с нерадивых родителей, проживающих на территории региона, взыскано более 278 миллионов рублей

23-07-2022, 20:23

Атака цианобактерий сделала Финский залив опасным для людей и животных

23-07-2022, 19:45

В состав петербургского правительства введены руководители двух комитетов

23-07-2022, 05:58

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Сказка о потерянном времени. В Петербурге раскритиковали низкую скорость «комфортных» автобусов
  • 1-08-2022, 17:23

Сказка о потерянном времени. В Петербурге раскритиковали низкую скорость «комфортных» автобусов

Жители Санкт-Петербурга продолжают испытывать неудобства, появившиеся после введения Смольным новой модели транспортного обслуживания (НМТО). Одной

Арестович: Украина уничтожит все цели России от Херсона до Харькова за пару дней
  • 2-08-2022, 10:22

Арестович: Украина уничтожит все цели России от Херсона до Харькова за пару дней

Алексей Арестович заявил о том, что Украина сможет уничтожить все цели России от Харькова до Херсона всего за пару дней. Он отметил, что помогут

Дома некрасивые и вы не соответствуете? Смольный показывает неуважение жителям «хрущевок»
  • 2-08-2022, 13:59

Дома некрасивые и вы не соответствуете? Смольный показывает неуважение жителям «хрущевок»

В эфире канала «78» эксперты обратили внимание на медийное продвижение проекта комплексного развития территорий Петербурга. Разъясняя горожанам суть

Петербуржцы предлагают Смольному сделать проезд по ЗСД бесплатным
  • 2-08-2022, 20:03

Петербуржцы предлагают Смольному сделать проезд по ЗСД бесплатным

В Петербурге предложили сделать бесплатным проезд по Западному скоростному диаметру по аналогии с Москвой. Инициатива с соответствующим запросом была

Военкор Артамонов заявил, что ВС РФ готовят мощное наступление на Херсонском направлении
  • 1-08-2022, 17:07

Военкор Артамонов заявил, что ВС РФ готовят мощное наступление на Херсонском направлении

Александр Артамонов заявил о том, что союзные войска РФ готовят мощное контрнаступление на Херсонском направлении. Оно, по прогнозам эксперта,

Reuters: В Пентагоне заявил, что все HIMARS на Украине продолжают эффективно работать
  • Вчера, 13:57

Reuters: В Пентагоне заявил, что все HIMARS на Украине продолжают эффективно работать

Пентагон опроверг заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об уничтожении шести HIMARS в ходе проведения спецоперации на Украине, пишет Reuters. В

Новости партнеров
Новости партнеров
ВС Украины нанесли очередной ракетный удар по железнодорожному Антоновскому мосту в Херсоне
  • Сегодня, 10:28

ВС Украины нанесли очередной ракетный удар по железнодорожному Антоновскому мосту в Херсоне

В ночь с третьего на четвертое августа Вооруженные силы Украины снова ударили по Антоновскому железнодорожному мосту в Херсоне. Об этом сказано в

Беглов возрождал казачество с ряженым «разведчиком» и псевдоакадемиком Креймером
  • Сегодня, 11:37

Беглов возрождал казачество с ряженым «разведчиком» и псевдоакадемиком Креймером

Губернатор Петербурга Александр Беглов издавна заводил дружбу с сомнительными личностями. Одной из них стал Михаил Креймер, который, по данным СМИ,