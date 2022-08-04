Беглов возрождал казачество с ряженым «разведчиком» и псевдоакадемиком Креймером

Губернатор Петербурга Александр Беглов издавна заводил дружбу с сомнительными личностями. Одной из них стал Михаил Креймер, который, по данным СМИ, прикрывался важными должностями, чтобы мошенничать.

Беглов был главой Совета по делам казачества при Президенте РФ и в его обязанности входило повысить статус казаков в глазах общественности после эпохи 90-х, когда казачьими мундирами и званиями прикрывалось множество самозванцев.

Беглов назначил ответственным за финансирование одного из самых известных ряженых "казаков", который позже получил семь лет тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о Михаиле Креймере, который еще до назначения в фонд получил сомнительную репутацию из-за попыток выдать себя то за академика, то за представителя силовых структур, сообщает pravda.ru . Нынешнему градоначальнику тогда это очевидно было известно, но, возможно, ему и нужен был такой человек.

Бывший руководитель российского Интерпола Владимир Овчинский рассказывал, что Креймер постоянно пытался выстроить коррупционные схемы, выдавая себя то за сотрудника ГРУ, то за академика.

«В 1996 году мы отобрали у него удостоверение, запретили его пускать в здание МВД. Всем, кто с ним общался, запретили иметь с ним дело», — рассказал Овчинский.

Кроме того, Креймер был членом двух академий, репутация которых вызывает большие сомнения. Сотрудники учреждений пользовались своими званиями для противоправной деятельности, в том числе для фальсификации исторических фактов. Сам Креймер к тому моменту уже стал фигурантом уголовных дел. Также в СМИ появлялась информация о связях с криминальным авторитетом Вячеславом Иваньковым, которого многие знают под псевдонимом Япончик.

Все это произошло до момента назначения на пост председателя Международного фонда поддержки казачества. Не проработал на этом посту Креймер и двух лет, как его упекли в тюрьму на семь лет за мошенничество. Годы заключения уже подошли к концу. Знается ли он с Бегловым после освобождения доподлинно не известно. Однако опыт общения с такой личностью не прошел даром. Беглов, по данным СМИ, использует различные фонды для обогащения, ставя «своих» людей. Так, он доверил руководство Благотворительного фонда "Кронштадтский Морской собор" Александру Захватову, который является спецпредставителем губернатора. Не исключено, что Михаил Креймер вскоре может появиться на одной из общественных должностей при губернаторе Александре Беглове.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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