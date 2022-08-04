Актёр Дмитрий Певцов уверен, что без СВО на Украине Россия не выживет

Дмитрий Певцов заявил о том, что без СВО Россия не сможет выжить. По словам депутата, проведение спецоперации - это необходимость.

Во время очередного интервью с журналистами Певцов ответил на несколько волнующих общество вопросов. В том числе певец признался, что, по его мнению, нет сомнений в важности проведения спецоперации для РФ.

По убеждению актёр, после окончания конфликта у России будет много возможностей, а специальная освободительная операция поможет стране укрепить свои позиции на политической арене.

«Никаких сомнений нет, есть уверенность в том, что специальная операция — то, что сейчас необходимо, без этого выжить мы не сможем», - сказал актёр, добавив, что Россия непременно станет одним из центров силы, центром многополярного мира.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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