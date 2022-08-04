Дмитрий Певцов, который поддержал российкую политику и проводимую спецоперацию на Украине, заявил, что он думает по поводу знаменитостей, которые уехали из страны. Также 59-летний актер сказал, что звание Народного артиста является бесполезным.

Депутат Певцов отметил, что противников спецоперации считает эгоистами. А труды Народных артистов и вовсе обесценил одной фразой

Увы, звание Народный артист уже девальвировалось. Народные артисты еще в 1970 и 1960 годах были. Это на самом деле были всенародно любимые деятели культуры. Сегодня стало измельчать само звание, — говорит Дмитрий.

Таким образом, Дмитрий, одной фразой задел Долину, Киркрова, Лепса, Аллегрову, Расторгуева и многих других мастодонтов отечественной эстрады, которые относятся к Народным артистам.

Певцов добавил, что артистов-предателей, покинувших территорию РФ артистам, нужно держать подальше, а их творчество не спонсировать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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