Худяков рассказал, что за выход с флагом Украины Вайкуле заплатили внушительный гонорар

Максим Худяков рассказал, сколько денег заплатили Лайме Вайкуле за ее выход на сцену с украинским флагом.

Латвийская певица, как сообщалось ранее, поразила коллег и поклонников. Во время концерта в Латвии эстрадная певица вышла с сине-желтым флагом Украины.

Худяков уверен, что Вайкуле, которая все это время молчала о конфликте Украины и России, заплатили внушительный гонорар. Из-за этого 68-летняя артистка получила немало критики, но теперь ее позиция понятна. Кроме того, по словам продюсера, исполнительница прекрасно понимала о последствиях подобного поступка.

Сумма, за которую Лайма предала страну, в которой много лет зарабатывала, неизвестна. Однако, судя по всему, ей певица сможет закрыть свои долги.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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