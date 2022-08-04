Молодая жена Евгения Петросяна оголила грудь на отдыхе в Турции

Молодая жена Евгения Петросяна отправилась на отдых в Турцию. Там она поделилась новым откровенным фото, на котором оголила грудь.

Татьяна Бруханова активно общается со своими подписчикам. На днях молодая мама ответила на вопрос одного из подписчиков, опубликовав очередной провокационный снимок. На интимной фотографии женщина предстала без верхней части купальника.

Несмотря на то, что Татьяна прикрыла свой бюст, полностью спрятать его не удалось.

"Сисю видно", — написал один из комментаторов, которого смутило откровенное фото 33-летняя Бруханова.

Фанаты начали активно критиковать супругу Петросяна. Она в свою очередь призвала недоброжелателей уважать ее личное пространство и не писать гадости, чтобы не испортить долгожданный отпуск.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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