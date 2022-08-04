Названы причины, почему Добронравов больше не хочет сниматься в сериале «Сваты»

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Названы причины, почему Добронравов больше не хочет сниматься в сериале «Сваты»
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Фото из открытых источников

Названы причины, почему Фёдор Добронравов больше не желает сниматься в телевизионном сериале «Сваты». Об этом рассказал кинокритик Алексей Двоеглазов в беседе с журналстами Blitz+.

Добронравов мог отказаться от роли в сериале «Сваты», который принес ему популярность, из-за скуки. По словам Двоеглазова, роль Ивана Будько приелась и надоела актеру. Об этом сам он неоднократно говорил, отвечая на вопросы о том, планирует ли продолжить работу в комедийном проекте.

Напомним, что Фёдор Викторович отказался продолжать съемки в восьмом сезоне популярного сериала. Со слов 60-летнего актера, он безумно любит своего персонажа, однако из-за ряда обстоятельств не сможет сыграть в «Сватах».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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